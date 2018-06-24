Футболисты БАТЭ примут "Шахтер" в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ сегодня примут на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчане уверенно лидируют в турнире, а солигорская дружина набрала отличный ход, одержав 6 викторий подряд. Прямая трансляция из Борисова начнется в 18.45 на телеканале "Беларусь 5".

Занимающее второе место минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях у "Слуцка", а столичный "Луч" примет на своем поле гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Результаты других встреч 13-го тура: "Днепр" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) - 1:2, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Минск" - "Гомель" - 0:2.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 31 очко, "Динамо" (Минск) - 25, "Витебск" - 24, "Шахтер" - 24.-0-