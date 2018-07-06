Футболисты БАТЭ примут жодинское "Торпедо-БелАЗ" в матче 15-го тура чемпионата Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня стартует 15-й, заключительный тур первого круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер турнира действующий чемпион БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет географических соседей футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа". После 14 туров в активе борисовчан 35 очков, у их сегодняшних оппонентов 24 балла и шестая строка в турнирной таблице.

Еще три встречи пройдут 7 июля: "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Минск), "Минск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Брест) - "Неман" (Гродно). Также 3 поединка состоятся 8 июля: "Витебск" - "Гомель", "Смолевичи" - "Луч" (Минск), "Слуцк" - "Городея". Завершится первый круг чемпионата страны 9 июля матчем в Могилеве между местным "Днепром" и "Ислочью" из Минского района.

Положение в группе лидеров после 14 туров: БАТЭ - 35 очков, "Динамо" (Минск) - 31, "Витебск" - 28, "Шахтер - 28, "Неман" - 25. Внизу таблицы футболисты "Луча" (9 очков) и "Городеи" (8).

В бомбардирской гонке впереди Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 8 мячей.-0-