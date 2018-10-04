Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу 1:4 в матче Лиги Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли греческому ПАОКу со счетом 1:4 в домашнем матче 2-го тура группы L Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи на поле "Борисов-Арены" хозяева провели крайне неудачно - в течение 17 стартовых минут они пропустили три мяча. На 6-й минуте передачу с левого фланга замкнул Александр Прийович, а затем Лео Жаба дважды подряд поразил ворота Дениса Щербицкого, оформив голевой дубль - 3:0 в пользу гостей. После перерыва борисовчане сразу бросились вперед и создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей. На исходе часа игрового времени, вышедший на замену Максим Скавыш отыграл один мяч. Подопечные Алексея Баги продолжали атаковать, но на 74-й минуте прозевали контрвыпад и капитан ПАОКа Димитриос Пелкас сделал счет 4:1. До финального свистка этот результат не изменился.

В другом сегодняшнем поединке 2-го тура группы L лондонский "Челси" принимал на своем поле венгерский "Види" из Секешфехервара и победил 1:0.

В первом туре 20 сентября футболисты БАТЭ обыграли в Будапеште "Види" - 2:0, а "Челси" в Салониках одолел ПАОК с минимальным перевесом 1:0.

Турнирное положение после двух туров: "Челси" - 6 очков, ПАОК - 3. БАТЭ - 3, "Види" - 0

Фото Андрея Покумейко