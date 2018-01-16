Футболисты БАТЭ проведут 6 спаррингов на первом тренировочном сборе в Турции

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ начали подготовку к новому сезону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе 14-кратных чемпионов Беларуси.

Стартовый тренировочный этап под руководством нового главного тренера Олега Дулуба проводят на поле ФК "Минск", а 20 января в Бобруйске проведут спарринг против местной "Белшины".

31 января борисовчане отправятся на первый предсезонный сбор в Турцию. Там "желто-синие" намерены провести шесть контрольных матчей. В первом из них 3 февраля БАТЭ сыграет с чешским клубом "Фастав" из Злина и венгерской "Ньиредьхазой", 6 февраля пройдут спарринги с чешским "Брно" и дублерами российского "Зенита" из Санкт-Петербурга, на 10 февраля запланированы встречи с бывшей командой нынешнего наставника борисовчан украинскими "Карпатами" из Львова и венгерским "Дьором". Домой футболисты БАТЭ вернутся 11 февраля.-0-