Футболисты БАТЭ провели тренировку с детской командой KIA

Тренировка прошла в Борисове накануне первого в истории БАТЭ матча с английским “Челси”. Под руководством капитана Игоря Стасевича и легендарного полузащитника Александра Глеба 21 октября футболисты занимались с мальчиками и девочками из KIA Team, а уже 25 октября борисовская команда встретится с “Челси” на стадионе в Лондоне. Как прошла разминка перед выездным матчем Лиги Европы? И кто из белорусских детей откроет домашний матч БАТЭ с “Челси”? В репортаже.

Команда KIA - это одиннадцать мальчиков и девочек 8-12 лет, готовых ради занятий любимым спортом на смелые и порой непростые поступки. Все они подали заявки, чтобы вынести мяч на домашнюю игру БАТЭ с “Челси” и поразили своей настойчивостью не только KIA Motors, организаторов конкурса, но и участников знакового матча, который состоится 8 ноября на “Борисов-Арене”.

- Мы получили 506 трогательных, смешных и грустных историй от детей со всех уголков Беларуси. С каждым новым письмом мы все больше убеждались, что каждый ребенок достоин стать “Юным арбитром KIA” и открыть этот матч, - рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси и организатор проекта. - Мы передали все письма футболистам и попросили их выбрать не одну, а целых 11 историй про преданность футболу, а также пригласить этих детей к себе в гости на тренировочную базу.

10-летний Илья на тренировки тратит все свободное время и даже научил бить бабушку по воротам, 9-летняя Валерия ради любимой игры отказалась от балета и записалась в мальчишечью команду, а Виталик в 8 лет не боится самостоятельно добираться из Фаниполя в Минск на общественном транспорте. Эти дети, а также еще 8 мальчиков и девочек из Минска и Минского района в составе KIA Team оказались на тренировке с футболистами БАТЭ.

11 футболистов основного состава, среди которых капитан команды Игорь Стасевич и лучший вратарь прошедшего чемпионата Беларуси Денис Щербицкий, встретились с детьми, чтобы рассказать о том, что сами преодолевали в детстве, чтобы стать футболистами, а после провели полуторачасовую тренировку - с разминкой, упражнениями на выносливость и точность, а также игрой 11 на 11. Следил за порядком на поле, как и положено, главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага. Нашел время в своем плотном графике и Александр Глеб. Его дети ждали с особым нетерпением и даже подготовили подарки.

После тренировки Александр Глеб и Алексей Бага выбрали “Юного арбитра KIA”. Им единогласно стал 10-тилетний Глеб Вдовин из Жодино. Два года назад мальчик серьезно заболел: ему пришлось пройти курс химиотерапии и перейти на домашнее обучение. Восстановление заняло немало времени, и во многом успех определило увлечение футболом. Мальчик сперва заинтересовался теорией игры, много смотрел и читал, а после начал тренироваться... прямо в квартире. И это несмотря на боли в спине и ногах. Этой весной он собрал свою команду по дворовому футболу и за полгода стал лучшим вратарем района. Следующий шаг к мечте юного спортсмена - открытие матча Лиги Европы, она исполнится благодаря KIA Motors 8 ноября.

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Глеб Вдовин