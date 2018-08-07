Футболисты БАТЭ сыграют с "Карабахом" в квалификации Лиги чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха" из Агдама. Игра на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова в Баку начнется в 20.00 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский чемпион прибыл в азербайджанскую столицу за сутки до игры и вечером в понедельник провел тренировку. Матч будет судить бригада арбитров из Швеции во главе с рефери ФИФА Андреасом Экбергом.

Ответный поединок за выход в плей-офф квалификации состоится 14 августа на поле "Борисов-Арены". Победитель двухраундовой дуэли "Карабах" - БАТЭ в борьбе за путевку в групповой этап Лиги чемпионов встретится с чемпионом Нидерландов - ПСВ из Эйндховена.-0-