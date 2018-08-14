Футболисты БАТЭ сыграют с "Карабахом" в квалификации Лиги чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Карабаха" из Агдама. Игра на поле "Борисов-Арены" начнется в 20.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу между чемпионами Беларуси и Азербайджана будет судить бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Неделю назад соперники встречались в Баку и тогда борисовчане взяли верх с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол провел Станислав Драгун, отличившийся на 36-й минуте игры. В преддверии сегодняшней встречи в Борисове главный тренер хозяев Алексей Бага отметил, что минимальная победа в первой игре - результат очень зыбкий. Все решится во втором поединке, который будет очень трудным для обеих команд. Что касается состава, то по-прежнему под большим вопросом участие в матче Михаила Гордейчука, который еще не до конца восстановился после травмы, а вот Неманья Милунович уже готов играть.

Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал, что его подопечные готовы показать свои самые лучшие качества, чтобы добиться хорошего результата в игре с БАТЭ.

Прямая трансляция из Борисова начнется в 19.50 на телеканале "Беларусь 5". Победитель двухматчевой дуэли между БАТЭ и "Карабахом" в борьбе за выход в групповой этап ЛЧ дважды встретится с чемпионом Нидерландов ПСВ из Эйндховена. Проигравшая команда выступит в группе второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-