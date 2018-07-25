Футболисты БАТЭ сыграли вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью (0:0) с финским ХИКом в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Борисов-Арены" прошла при полном преимуществе хозяев, но в первом тайме им не удалось отличиться. После перерыва борисовчане продолжали владеть инициативой, создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова так и не смогли.

Ответная встреча за выход в 3-й отборочный раунд главного клубного турнира Старого Света состоится 1 августа в Хельсинки.

Победитель двухраундовой дуэли БАТЭ - ХИК встретится с лучшей командой пары "Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан). Сегодня их первая встреча в албанском Шкодере завершилась вничью - 0:0. 1 августа соперники сыграют в Баку.-0-