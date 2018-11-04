Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 27-го тура подопечные Алексея Баги победили гродненский "Неман" 1:0 и стали недосягаемы для преследователей.

В других сегодняшних встречах побед добились гости - минское "Торпедо" было сильнее "Слуцка" - 3:1, жодинское "Торпедо-БелАЗ" разгромило в Могилеве местный "Днепр" со счетом 3:0.

Позже солигорский "Шахтер" сыграет на выезде против столичного "Луча".

Результаты других встреч 27-го тура: "Минск" - "Городея" - 0:4, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 69 очков (27 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (27), "Витебск" - 53 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 50 (27), "Динамо" (Брест) - 48 (27).-0-