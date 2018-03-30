Футболисты БАТЭ вступают в сезон с новым спонсором - Минским тракторным заводом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый матч 28-го чемпионата Беларуси футболисты борисовского БАТЭ проведут с новым логотипом на игровой форме - титульным спонсором 14-кратных чемпионов стал Минский тракторный завод. Соглашение о партнерстве подписали генеральный директор МТЗ Федор Домотенко и председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

По мнение руководителей, сотрудничество обещает быть плодотворным и выгодным и для МТЗ, и для ФК БАТЭ. Подписанное сегодня соглашение рассчитано на год. До этого титульным спонсором борисовского клуба был "Белгосстрах". Футболисты БАТЭ свой стартовый поединок 28-го национального первенства проведут 1 апреля на поле "Борисов-Арены" против дебютантов элитного дивизиона "Смолевичей".

Белорусская федерация футбола в преддверии старта чемпионата страны также объявила о масштабном графическом нововведении для сезона в первой и второй лигах, женском чемпионате, а также Кубке Беларуси. Совместно со специалистами из компании Dab.Agency был создан новый визуальный пакет. При проработке фирменного стиля была сохранена традиционная футбольная тематика, но в него был привнесен уникальный белорусский стиль. В результате подготовлена целая линейка концептов, основу колористики которой составило традиционное для республики сочетание белого, зеленого и красного цветов.

Системообразующим элементом логотипа стал мяч в рельефной динамике. В траектории его полета линии движения представляют футбольное поле с 11 точками-игроками. Примечательно, что и в монохромном виде логотип не теряет динамики, оставаясь узнаваемым на любых носителях.

На основе логотипа "Беларусбанк - высшая лига" были разработаны эмблемы еще четырех состязаний под эгидой АБФФ. И если у Кубка страны прежде был свой символ, то первая, вторая лиги и женское первенство впервые в истории получили уникальный визуал с собственным цветовым кодом.

Существенно переработан и фирменный стиль белорусских футбольных состязаний, скроенный из динамичных и ритмичных линий, образующих пятиугольник. Фигура является символом футбольного мяча и сетки ворот - она повторяет составляющий элемент из точек логотипа высшей лиги.-0-

Фото Рамиля Насибулина.