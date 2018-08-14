Футболисты БАТЭ выигрывают у "Карабаха" после первого тайма

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого тайма матча БАТЭ - "Карабах" счет 1:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи на поле "Борисов-Арены" прошла с преимуществом хозяев. На исходе 20-й минуты оно материализовалось в гол Мирко Иванича, который перехватил мяч в центре поля и открыл счет, не сближаясь с голкипером.-0-
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