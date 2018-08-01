Футболисты БАТЭ вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч финский ХИК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Хельсинки чемпионы Беларуси выиграли со счетом 2:1. Неделю назад соперники сыграли вничью 0:0.

Игра на поле финского чемпиона сложилась для борисовчан довольно удачно. Отразив стартовый натиск хозяев, подопечные Алексея Баги перехватили инициативу и в середине первого тайма дважды поразили ворота российского голкипера ХИКа Максима Рудакова. На 21-й минуте мяч попал в цель после рикошета от капитана хозяев Рафиньи, а еще через 3 минуты точный удар нанес капитан гостей Игорь Стасевич. На исходе получаса игры Маштаг Якуби сократил разрыв в счете, застав врасплох голкипера борисовчан Дениса Щербицкого. После перерыва хозяева много атаковали, но результат не изменился.

Теперь в 3-м круге квалификации ЛЧ футболисты БАТЭ встретятся с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан). Их первый поединок на поле албанского клуба закончился вничью 0:0.-0-