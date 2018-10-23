Футболисты "Баварии" победили АЕК, "Валенсия" разошлась миром с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходят сегодня на футбольных аренах Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Афинах греческий АЕК принимал немецкую "Баварию" из Мюнхена и проиграл со счетом 2:0. Оба мяча гости забили в течение двух минут второго тайма: на 61-й минуте отличился Хави Мартинес, а затем его почин поддержал Роберт Левандовски. Эту встречу судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом сегодняшнем поединке группы Е голландский "Аякс" примет в Амстердаме португальскую "Бенфику" из Лиссабона. Турнирное положение: "Бавария" - 7 очков (3 матча), "Аякс" - 4 очка (2), "Бенфика" - 3 (2), АЕК - 0 (3).

В матче аутсайдеров квартета Н швейцарский "Янг Бойз" в Берне разошелся миром с испанской "Валенсией" - 1:1. В поединке фаворитов английский "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле итальянский "Ювентус" из Турина. Турнирное положение: "Ювентус" - 6 (2), "Манчестер Юнайтед" - 4 (2), "Валенсия" - 2 (3), "Янг Бойз" - 1 (3).

Еще 4 встречи стартуют в 22.00. В группе G московский ЦСКА под началом белоруса Виктора Гончаренко сыграет на римском "Стадио Олимпико" с итальянской "Ромой". В Мадриде испанский "Реал" примет чешскую "Викторию" из Пльзени. В квартете F украинский "Шахтер" из Донецка примет в Харькове английский "Манчестер Сити", а немецкий "Хоффенхайм" встретится на своей арене с французским "Лионом".-0-