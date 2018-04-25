Футболисты "Баварии" уступили "Реалу" в домашнем полуфинале Лиги чемпионов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" проиграли мадридскому "Реалу" в домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Почти полчаса игры на "Альянс-Арене" оба соперника действовали предельно аккуратно, стараясь обезопасить свои ворота. Только на 28-й минуте хозяева провели отличную атаку, которую точным ударом завершил Джошуа Киммих - 1:0. Чуть ли не до самого конца первого тайма "Бавария" владела инициативой, но ни Роберт Левандовски, ни Франк Рибери, ни Томас Мюллер не использовали свои голевые моменты. А на 44-й минуте в одной из редких контратак гостей Марсело нанес удар, с которым не справился голкипер мюнхенцев Свен Ульрайх - 1:1. На старте второй половины встречи команды снова осторожничали, почти не пытаясь обострить игру. На 56-й минуте баварцы грубо ошиблись в центре поля при организации атаки, чем воспользовались убежавшие от защитников Лукас Васкес и Марко Асенсио, отправивший второй мяч в ворота Ульрайха. Оказавшись в роли догоняющих, чемпионы Германии пошли вперед большими силами, создали немало опасных ситуаций у ворот "Реала", но так и не добились успеха, проиграв со счетом 1:2.

Ответный поединок за выход в финал состоится 1 мая на поле мадридского "Сантьяго Бернабеу".

Днем позже, 2 мая, на римском "Стадио Олимпико" итальянская "Рома" примет английский "Ливерпуль". Их первая встреча на "Энфилд Роуд" завершилась крупной викторией английской команды - 5:2.

В четверг, 26 апреля, первые полуфинальные игры пройдут во втором по рангу клубном турнире Старого Света - Лиге Европы. В Лондоне английский "Арсенал" под началом Арсена Венгера, который вскоре покинет пост главного тренера "канониров", примет мадридский "Атлетико". Французский "Марсель" на своем "Велодроме" сыграет с австрийским "Зальцбургом". Оба матча начнутся в 22.05 и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" (из Марселя) и "Беларусь 5" (из Лондона).-0-