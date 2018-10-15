Футболисты Беларуси сыграют с Молдовой в Лиге наций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня последний домашний матч группового этапа Лиги наций. Игра с командой Молдовы начнется в 21.45 на поле минского стадиона "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предыдущем туре 12 октября оба сегодняшних соперника добились викторий на своих полях: белорусы одолели Люксембург - 1:0, а молдоване переиграли футболистов Сан-Марино - 2:0.

Накануне сегодняшней игры главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко отметил, что его подопечные настраиваются только на победу, что позволит закрепиться на первой позиции в турнирной таблице группы 2.

Кроме матча в Минске, в группе В сегодня пройдет еще одна встреча - Люксембург - Сан-Марино.

Турнирное положение после трех игровых дней: Беларусь - 7 очков, Люксембург - 6, Молдова - 4, Сан-Марино - 0.-0-