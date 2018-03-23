Футболисты Беларуси ведут 1:0 после первого тайма матча в Баку

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Олимпийском" стадионе в Баку завершился первый тайм товарищеского матча между футболистами национальных сборных Беларуси и Азербайджана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры опасных моментов было мало, игроки обеих команд редко били по воротам, у вратарей особой работы не было. И все же за три минуты до перерыва Игорь Стасевич нанес точный удар, и счет стал 1:0 в пользу белорусов.-0-