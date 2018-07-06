Футболисты Бельгии обыграли Бразилию и вышли в полуфинал ЧМ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Бельгии со счетом 2:1 обыграли Бразилию и вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды в своих составах имеют немало именитых игроков, но европейцы более рационально воспользовались своими возможностями для взятия ворот. Счет в игре в Казани был открыт на 13-й минуте после исполнения углового. Передачу бельгийцев в штрафную площадь срезал в собственные ворота Фернандиньо, в пылу борьбы изменивший траекторию полета мяча. Южноамериканцы продолжали чаще атаковать, чем и воспользовались соперники. Стремительная атака сборной Бельгии завершилась мощным ударом в угол ворот Кевина де Брейне - 2:0.

После перерыва ситуация на поле изменилась с выходом на замену Ренату Аугусту. Один из лидеров бразильцев Фелипе Коутиньо сделал передачу на ход партнеру, и Аугусту ударом головой сократил отставание - 1:2. После забитого мяча подопечные главного тренера Тите имели несколько возможностей сравнять счет, но не смогли поразить ворота соперника. В отдельных эпизодах европейскую дружину выручил голкипер Тибо Куртуа.

Сборная Бельгии в полуфинале чемпионата мира в России сыграет с командой Франции.-0-