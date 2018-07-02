Футболисты Бельгии одержали волевую победу над Японией на ЧМ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Бельгии одержали волевую победу над Японией со счетом 3:2 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события в матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, развернулись во втором тайме. Японские футболисты изменили тактику своей игры. После осторожных и оборонительных действий в первые сорок пять минут поединка азиатская команда неожиданно для соперников стала действовать на повышенных скоростях.

На 48-й минуте Генки Харагути после длинной передачи партнера убежал от защитников соперника и точно пробил в угол ворот Тибо Куртуа. Бельгийцы постарались быстро организовать ответный гол, но удар Эдена Азара пришелся в штангу. Едва ли не в следующей атаке японцы увеличили свое преимущество. Такаси Инуи отважился на дальний удар и увеличил преимущество своей сборной - 2:0.

Один из фаворитов чемпионата мира (Бельгия) оказался в непростом положении. Тренерский штаб европейцев провел замены, которые помогли сравнять счет. Достаточно курьезный гол забил Ян Фертонген, который находился под острым углом к воротам японцев, не головой сумел отправить мяч в сетку - 1:2. Второй мяч команда Бельгии также забила после верховой борьбы. Маруан Феллаини опередил защитников на втором этаже и голой отправил мяч в сетку - 2:2.

Окончательный счет во встрече был установлен на 94-й минуте. Стремительная контратака бельгийцев завершилась точным ударом Насер Шадли - 3:2. Матч в Ростове-на-Дону получился одним из самых ярких на турнире.

В заключительный день стадии 1/8 финала 3 июля сыграют Швеция - Швейцария, Колумбия - Англия. -0-