Футболисты борисовского БАТЭ и брестского "Динамо" сыграют сегодня в финале Кубка Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и брестского "Динамо" сегодня встретятся в решающем поединке Кубка Беларуси. Впервые финал кубкового турнира примет могилевский стадион "Спартак", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом сезоне финалисты уже дважды встречались между собой. Сначала в игре за Суперкубок успех был на стороне брестчан - 2:1, а в игре чемпионата Беларуси борисовчане взяли реванш со счетом 2:0. Напомним, в полуфинале БАТЭ одолел по сумме двух встреч гродненский "Неман" - 2:0 (дома) и 0:0 (в гостях), а футболисты "Динамо" дважды победили могилевский "Днепр" - 2:0 (дома) и 4:1 (в гостях). В прошлые годы борисовский клуб 7 раз играл в кубковых финалах, трижды добившись успеха (2006, 2010, 2015). Брестская команда в третий раз сыграет в решающем матче, причем оба предыдущих они выиграли (2007, 2017). В своем первом победном финале динамовцы обыграли БАТЭ в серии послематчевых пенальти. В прошлом году брестские футболисты выиграли Кубок, победив солигорский "Шахтер" также в серии пенальти.

Сегодняшний поединок будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Цинкевичем из Осиповичей. Прямая трансляция из Могилева начнется в 18.25 на телеканале "Беларусь 5".-0-