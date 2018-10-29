Футболисты борисовского БАТЭ оторвались от идущего вторым "Витебска" на 10 очков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли на выезде у "Гомеля" со счетом 1:0 в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный гол на 83-й минуте игры забил Максим Скавыш. Это 20-я виктория борисовчан в нынешнем первенстве и они оторвались от ближайшего преследователя "Витебска" на 10 очков.
Витебчане свой поединок 26-го тура проводили в гостях у минского "Торпедо" и победили с тем же минимальным результатом - 1:0.
В динамовском дерби минчане и брестчане разошлись миром - 1:1. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле обыграло солигорский "Шахтер" 1:0.
Результаты остальных встреч 26-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 0:3, "Днепр" (Могилев) - "Слуцк" - 2:0, "Городея" - "Смолевичи" - 4:1, "Неман" (Гродно) - "Луч" (Минск) - 0:0.
Положение в группе лидеров: БАТЭ - 63 очка, "Витебск" - 53, "Шахтер" - 51, "Динамо" (Минск) - 50, "Торпедо-БелАЗ" - 46, "Динамо" (Брест) - 45. В самом конце турнирной таблицы "Днепр", у которого 16 очков, на 2 балла меньше у "Луча".
Бомбардирскую гонку единолично возглавил лидер атак брестского "Динамо" Павел Савицкий, забивший 12 мячей.
Все фавориты 31 октября проведут перенесенные матчи разных туров: "Динамо" (Брест) - БАТЭ, "Шахтер" - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Минск).-0-
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