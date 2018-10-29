Футболисты борисовского БАТЭ оторвались от идущего вторым "Витебска" на 10 очков

Во время матча "Гомель" - БАТЭ. Фото ФК "Гомель"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли на выезде у "Гомеля" со счетом 1:0 в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный гол на 83-й минуте игры забил Максим Скавыш. Это 20-я виктория борисовчан в нынешнем первенстве и они оторвались от ближайшего преследователя "Витебска" на 10 очков.

Витебчане свой поединок 26-го тура проводили в гостях у минского "Торпедо" и победили с тем же минимальным результатом - 1:0.

В динамовском дерби минчане и брестчане разошлись миром - 1:1. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле обыграло солигорский "Шахтер" 1:0.

Минское "Динамо" сыграло вничью с брестчанами в чемпионате Беларуси Игра на поле столичной динамовской арены прошла в равной борьбе. В середине первого тайма Луис Роша вывел хозяев вперед, а на 75-й минуте встречи лидер атак брестской дружины Павел Савицкий восстановил равновесие в счете - 1:1

Результаты остальных встреч 26-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 0:3, "Днепр" (Могилев) - "Слуцк" - 2:0, "Городея" - "Смолевичи" - 4:1, "Неман" (Гродно) - "Луч" (Минск) - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 63 очка, "Витебск" - 53, "Шахтер" - 51, "Динамо" (Минск) - 50, "Торпедо-БелАЗ" - 46, "Динамо" (Брест) - 45. В самом конце турнирной таблицы "Днепр", у которого 16 очков, на 2 балла меньше у "Луча".

Бомбардирскую гонку единолично возглавил лидер атак брестского "Динамо" Павел Савицкий, забивший 12 мячей.

Все фавориты 31 октября проведут перенесенные матчи разных туров: "Динамо" (Брест) - БАТЭ, "Шахтер" - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Минск).-0-