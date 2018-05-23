Футболисты борисовского БАТЭ победили минское "Динамо" и опережают его на 7 очков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси футболисты борисовского БАТЭ со счетом 1:0 победили в гостях своего главного преследователя минское "Динамо" и оторвались от него на 7 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча фаворитов на столичном стадионе "Трактор", как и ожидалось, получилась очень напряженной. К удивлению специалистов и болельщиков, в стартовом составе минчан не оказалось одного из их лидеров Александра Нойока. Однако и без него динамовцы в первом тайме практически ни в чем не уступали гостям, которые все же имели небольшое преимущество. До перерыва соперники почти не угрожали воротам друг друга, вратари Андрей Горбунов и Денис Щербицкий остались без серьезной работы. Во второй половине превосходство БАТЭ стало еще более ощутимым, и на 74-й минуте игры Мирко Иванич забил гол. Почти сразу после этого наставник минчан Сергей Гуренко выпустил на поле Нойока. Его выход заметно оживил игру динамовцев, но отыграться они так и не смогли. Это восьмая виктория команды Олега Дулуба в восьми проведенных встречах национального первенства.

В другом сегодняшнем матче футболисты "Слуцка" принимали обладателя Кубка страны брестское "Динамо" и завершили встречу вничью - 1:1.

Результаты остальных игр 8-го тура: "Городея" - "Шахтер" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Луч" (Минск) - 1:1, "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Днепр" (Могилев) - "Минск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Торпедо" (Минск) - "Смолевичи" - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 24 очка, "Динамо" (Минск) - 17, "Неман" - 15, "Слуцк" - 15, "Витебск" - 14.

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 мая "Минск" - "Торпедо";

27 мая "Смолевичи" - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Гомель", "Луч" - "Городея";

28 мая БАТЭ - "Ислочь", "Неман" - "Торпедо-БелАЗ";

29 мая "Витебск" - "Слуцк", "Динамо" (Брест) - "Днепр".-0-