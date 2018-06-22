Футболисты Бразилии с трудом обыграли Коста-Рику, арбитр отменил пенальти после видеоповтора

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Бразилии со счетом 2:0 обыграли Коста-Рику на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пятикратные чемпионы мира после ничьей в первом туре со Швейцарией (1:1) попытались сразу же захватить инициативу и забить быстрый гол. Однако соперники из Коста-Рики грамотно провели матч в защите.

Одним из главных действующих лиц игры в Санкт-Петербурге стали не звездные игроки Бразилии Неймар, Филиппе Коутиньо, Марсело, а судья Бьорн Кейперс из Нидерландов. Арбитр по ходу встречи не раз предупреждал Неймара (нападающий хорошо известен симуляциями на поле), но на 77-й минуте против артистических способностей бразильского форварда голландец не устоял. Бьорн Кейперс после падения Неймара в штрафной площади назначил сомнительный пенальти. Однако футболисты Коста-Рики уговорили судью посмотреть видеоповтор, после чего одиннадцатиметровый был отменен. Вскоре Неймар получил и желтую карточку от Кейперса.

Первый гол во встрече был забит на 92-й минуте. У бразильцев отличился Филиппе Коутиньо, для которого это второй результативный удар на чемпионате мира (в первом туре он забил и швейцарцам). Окончательный счет встречи установил Неймар, который забил на 97-й минуте - 2:0.

Турнирное положение: Бразилия - 4 очка (2 матча), Сербия - 3 (1), Швейцария - 1 (1), Коста-Рика - 0 (2).

В другом матче в группе Е сегодня сыграют в Калининграде сборные Сербии и Швейцарии (21.00). Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-