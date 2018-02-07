Футболисты брестского "Динамо" обыграли сербский "Рад" на сборе в Турции

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали первую победу на тренировочном сборе в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня команда Радослава Латала встречалась с сербским клубом "Рад" из Белграда и выиграла со счетом 2:0. На 27-й минуте встречи отличился Алексей Легчилин, а в середине второй половины игры Артем Милевский реализовал пенальти, установив окончательный результат.

Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ накануне провели два спарринга подряд. Сначала был обыгран резервный состав "Зенит" из Санкт-Петербурга - 2:1, а затем чешская "Зброевка" - 1:0. В первой игре голы забили Николай Сигневич и Станислав Драгун, который и во второй забил победный мяч.

Вице-чемпион страны минское "Динамо" свой первый контрольный поединок в Белеке проведет 8 февраля против махчакалинского "Анжи", который тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко.-0-