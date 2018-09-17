Футболисты брестского "Динамо" победили "Торпедо-БелАЗ" и обогнали жодинцев в турнирной таблице чемпионата Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали восьмую победу в чемпионате Беларуси, обыграв в 21-м туре на своем поле "Торпедо-БелАЗ" - 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Марцела Лички успешно провели середину и концовку первого тайма. Нападающий Алексей Хобленко ударом головой из пределов штрафной на 24-й и 42-й минутах дважды поразил ворота жодинцев.

Победа над "Торпедо" позволила брестчанам переместиться на шестое место в турнирной таблице. Как отметили в клубе, "Динамо" постарается на финише чемпионата набрать максимальное количество очков и занять высокое итоговое место. Для этой задачи состав брестчан значительно укреплен. В команду пришли Александр Нойок, Сергей Кисляк, а вместе с Павлом Савицким, Сергеем Кривцом, Павлом Нехайчиком линия полузащиты у динамовцев становится весьма грозной силой в чемпионате.

Ближайший конкурент брестчан в турнирной таблице футбольный клуб "Слуцк" одолел в гостях "Смолевичи" - 2:1. Гродненский "Неман" разгромил "Ислочь" - 6:0. Тренерский штаб проигравшей команды после матча взял вину за столь болезненное поражение на себя.

Как сообщалось, лидер чемпионата Беларуси в высшей лиге БАТЭ уверенно переиграл "Днепр" - 3:1. На текущей неделе, 20 сентября, борисовчане проведут первый матч в групповой стадии Лиги Европы с венгреским "Види" в Будапеште.

Футболисты минского "Динамо" и "Шахтера" в 21-м туре сыграли вничью - 0:0, занимающий второе место в таблице "Витебск" был сильнее "Минска" - 3:1.

Положение команд: 1. БАТЭ (Борисов) - 51 очков (20 матчей), 2."Витебск" - 44 (20), 3. "Шахтер" (Солигорск) - 42 (20), 4. "Динамо" (Минск) - 42 (20), 5. "Слуцк" - 36 (21), 6. "Динамо" (Брест) - 32 (20), 7. "Неман" (Гродно) - 32 (21), 8. "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 31 (20), 9. "Гомель" - 23 (20), 10. "Городея" - 21 (20), 11. "Смолевичи" - 18 (21), 12. "Ислочь" (Минский район) - 17 (21), 13. "Минск" - 17 (21), 14. "Луч" (Минск) - 15 (21), 15. "Днепр" (Могилев) - 13 (21), 16. "Торпедо" (Минск) - 12 (21).

Завершится 21-й тур чемпионат Беларуси по футболу 17 сентября матчем "Гомель" - "Городея" (19.00). Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-