Футболисты брестского "Динамо" примут "Луч", "Слуцк" сыграет с "Неманом" в матчах чемпионата страны

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня двумя матчами откроется программа второго тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На брестском стадионе "Юность" местные динамовцы встретятся с дебютантом элитного дивизиона минским "Лучом". Оба соперника в стартовом туре завершили свои встречи с одинаковым результатом 0:0 - брестчане с солигорским "Шахтером", "Луч" - с "Минском".

Футболисты "Слуцка" второй раз подряд сыграют в Бобруйске на искусственном газоне стадиона имени Александра Прокопенко. В первом туре они считались гостями в матче с "Гомелем" (0:0), а на этот раз будут номинальными хозяевами в игре с гродненским "Неманом". Гродненские футболисты на старте принимали на своем поле гостей из "Витебска" и завершили поединок вничью - 1:1.

Еще три встречи состоятся в пятницу, 6 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи", "Днепр" (Могилев) - "Гомель". Заключительные матчи пройдут 7 апреля: "Торпедо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район).-0-