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Футболисты брестского "Динамо" разгромили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

Спорт 30.09.2018 | 17:56
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Новости темы Чемпионат Беларуси по футболу-2018
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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали крупную победу над "Слуцком" в домашнем в матче 23-го тура чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы забили в ворота гостей 4 мяча, причем по два гола в свой актив записали Джоэл Фамейе и Артем Быков.

Центральный поединок этого тура пройдет сегодня на поле "Борисов-Арены" - лидер первенства БАТЭ встретится с минским "Динамо", идущим вторым.

Результаты других встреч: "Шахтер" (Солигорск) - "Городея" - 1:0, "Минск" - "Днепр" (Могилев) - 4:0, "Луч" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Торпедо" (Минск) - 0:2.

Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между "Неманом" и "Гомелем".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 54 очка (21 матч), "Динамо" (Минск) - 45 (21), "Шахтер" - 45 (22), "Витебск" - 44 (21).-0-

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