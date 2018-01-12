Футболисты брестского "Динамо" в предстоящем сезоне будут бороться за высокие места в чемпионате - новый главный тренер

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" в предстоящем сезоне будут бороться за высокие места в чемпионате. Об этом заявил на специальной пресс-конференции новый главный тренер брестского "Динамо" Радослав Латал, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшие два месяца лучше познакомлюсь с командой. Наша задача очевидна - футболисты брестского "Динамо" в предстоящем сезоне будут бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке Беларуси. Уже 15 января команда приступит к тренировкам, после чего клуб уедет на сбор в Турцию, где 28 января сыграет первый спарринг сезона с "Црвеной Звездой" из Белграда", - рассказал Радослав Латал.

"Кандидатов на пост было немало, но в клубе пришли к мнению, что чешский специалист сможет вывести клуб на новый уровень. Тех целей, которые поставили в прошлом году, команда не достигла. С приходом новых специалистов у меня есть уверенность, что задачи на сезон будут выполнены", - отметил генеральный менеджер брестчан Вальдас Иванаускас.

Чешский тренер Радослав Латал в январе сменил на посту главного тренера брестского "Динамо" белоруса Владимира Журавля. Помогать новому наставнику в белорусской команде будет соотечественник Марцел Личка.

После общения со СМИ состоялось подписание контрактов с тренерами динамовцев.

Вальдас Иванаускас также отметил, что в тренерском штабе "Динамо" еще появятся новые имена. Постараются брестчане завоевать право участия в грядущем сезоне и в еврокубках.

В 2017-м динамовцы выступили во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы и уступили по сумме двух матчей австрийскому "Альтаху" (1:1, 0:3).

В прошлом чемпионате брестчане заняли четвертое место и выиграли Кубок Беларуси.-0-

Фото ФК "Динамо-Брест".