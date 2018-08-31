Футболисты "Челси", ПАОКа и "Види" будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы

Во время жеребьевки. Фото УЕФА

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Челси" из Лондона, греческого ПАОКа из Пирея и венгерского "Види" из Секешфехервара будут соперниками борисовского БАТЭ в группе L Лиги Европы. Таков результат жеребьевки, состоявшейся в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Составы остальных квартетов:

А - "Байер" (Леверкузен, Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр);

В - "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Глазго, Шотландия), "Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия);

С - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Прага, Чехия);

D - "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спартак" (Трнава, Словакия);

Е - "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Карабах" (Агдам, Азербайджан), "Ворскла" (Полтава, Украина);

F - "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург);

G - "Вилльяреал" (Испания), "Рапид" (Вена, Австрия), "Спартак" (Москва, Россия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия);

H - "Лацио" (Рим, Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Аполлон" (Лимасол, Кипр);

I - "Бешикташ" (Стамбул, Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Сарпсборг" (Норвегия);

J - "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Льеж, Бельгия), "Акхисар" (Турция);

K - "Динамо" (Киев, Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).

Матчи группового этапа пройдут с 20 сентября по 13 декабря. Поединки стадии плей-офф начнутся 14 февраля 2019 года, финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на поле стадиона "Олимпийский" в азербайджанском Баку.-0-