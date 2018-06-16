Футболисты Дании победили Перу на чемпионате мира

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Дании победили команду Перу со счетом 1:0 в матче группы С чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина игры в Саранске прошла в равной борьбе, а перед самым перерывом перуанцы получили право на пенальти, но Кристиан Куэва послал мяч выше ворот. Во втором тайме футболисты Перу заиграли активнее, не реализовали отличный голевой момент, а на 59-й минуте прозевали контратаку и Юссуф Поульсен вывел датчан вперед. Южноамериканцы продолжали атаковать, но датский голкипер Каспер Шмейхель и его партнеры отвели все угрозы и довели встречу до победы.
В стартовой встрече этой группы футболисты Франции в Казани с огромным трудом одолели австралийцев - 2:1.
Сегодняшний игоровой день завершится в Калининграде матчем команд предварительного квартета D - Хорватия - Нигерия. В первой игре этой группы аргентинцы в Москве сыграли вничью с Исландией - 1:1.-0-
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