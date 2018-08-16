Футболисты "Динамо-Минск" уступают питерскому "Зениту" после первого тайма в матче Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Динамо-Минск" уступают питерскому "Зениту" со счетом 0:1 после первого тайма в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре, которая проходит в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", белорусскую команду поддерживают около 200 болельщиков. Фанаты "Зенита" не смогли попасть на арену из-за санкции УЕФА, наложенных на хозяев поля.
Российская команда в ходе первых 45 минут встречи заметно чаще владела мячом. На 22-й минуте Роман Бегунов нарушил правила у своей штрафной. Стандартное положение точным ударом реализовал полузащитник хозяев Леандро Паредес. Мяч после его удара залетел в дальний от вратаря угол. Голкипер динамовцев в этом эпизоде допустил позиционную ошибку.
Первый матч в Минске 9 августа завершился уверенной победой "Динамо" - 4:0.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.049 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN