Футболисты "Динамо-Минск" уступают питерскому "Зениту" после первого тайма в матче Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Динамо-Минск" уступают питерскому "Зениту" со счетом 0:1 после первого тайма в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, которая проходит в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", белорусскую команду поддерживают около 200 болельщиков. Фанаты "Зенита" не смогли попасть на арену из-за санкции УЕФА, наложенных на хозяев поля.

Российская команда в ходе первых 45 минут встречи заметно чаще владела мячом. На 22-й минуте Роман Бегунов нарушил правила у своей штрафной. Стандартное положение точным ударом реализовал полузащитник хозяев Леандро Паредес. Мяч после его удара залетел в дальний от вратаря угол. Голкипер динамовцев в этом эпизоде допустил позиционную ошибку.

Первый матч в Минске 9 августа завершился уверенной победой "Динамо" - 4:0.-0-