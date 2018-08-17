Футболисты "Днепра" и "Немана" откроют программу 18-го тура чемпионата Беларуси

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После почти месячного перерыва сегодня возобновится футбольный чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги. В стартовом матче 18-го тура могилевский "Днепр" примет на своем поле гродненский "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба соперника давно не побеждали: гродненская команда свою последнюю викторию одержала 23 июня в гостевом матче 13-го тура со "Смолевичами" (1:0), могилевчане 6 апреля выиграли дома у "Гомеля" (1:0), после чего было 10 поражений и 5 ничьих. В первом круге в Гродно "Неман" и "Днепр" разошлись миром - 0:0.
Две игры состоятся в субботу, 18 августа: "Минск" - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район). На 19 августа намечено 3 поединка: "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Луч" (Минск). В понедельник, 20 августа, минское "Торпедо" примет гостей из "Гомеля". Матч "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 44 очка (17 матчей; разница мячей - 30-10),
2. "Динамо" (Минск) - 37 (16; 21-7),
3. "Витебск" - 34 (16; 25-10),
4. "Шахтер" - 32 (16; 19-6),
5. "Слуцк" - 30 (17; 21-1),
6. "Торпедо-БелАЗ" - 27 (16; 17-12),
7. "Динамо" (Брест) - 26 (17; 29-21),
8. "Неман" - 25 (17; 17-21),
9. "Ислочь" - 17 (17; 9-15),
10. "Гомель" - 16 (17; 9-21),
11. "Минск" - 15 (17; 18-22),
12. "Смолевичи" - 14 (17; 14-19),
13. "Торпедо" - 12 (17; 7-20),
14. "Городея" - 12 (17; 11-22). ,
15. "Луч" - 11 (17; 13-29),
16. "Днепр" - 11 (17; 9-23).
Список лучших бомбардиров возглавляют Евгений Шикавка ("Слуцк") и Павел Савицкий ("Динамо", Брест), забившие по 9 мячей.-0-
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