Футболисты "Днепра" и "Немана" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовом матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси могилевский "Днепр" сыграл вничью с гродненским "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Могилеве прошла в равной борьбе. В ее конце гости могли вырвать победу, но Филипп Рудик не реализовал пенальти - голкипер "Днепра" Алексей Березин парировал мяч - 0:0.

Две игры состоятся в субботу, 18 августа: "Минск" - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район). На 19 августа намечено три поединка: "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Луч" (Минск). В понедельник, 20 августа, минское "Торпедо" примет гостей из "Гомеля". Матч "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 44 очка (17 матчей; разница мячей - 30-10),

2. "Динамо" (Минск) - 37 (16; 21-7),

3. "Витебск" - 34 (16; 25-10),

4. "Шахтер" - 32 (16; 19-6),

5. "Слуцк" - 30 (17; 21-1),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 27 (16; 17-12),

7. "Динамо" (Брест) - 26 (17; 29-21),

8. "Неман" - 26 (18; 17-21),

9. "Ислочь" - 17 (17; 9-15),

10. "Гомель" - 16 (17; 9-21),

11. "Минск" - 15 (17; 18-22),

12. "Смолевичи" - 14 (17; 14-19),

13. "Торпедо" - 12 (17; 7-20),

14. "Городея" - 12 (17; 11-22),

15. "Днепр" - 12 (18; 9-23),

16. "Луч" - 11 (17; 13-29).-0-