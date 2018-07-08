Футболисты Франции, Бельгии, Хорватии и Англии продолжат борьбу за награды мирового чемпионата в России

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На планетарном футбольном форуме в России определился квартет соискателей наград. Последним участником полуфинальной стадии накануне стала сборная Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира футболисты сборной России в Сочи уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

Соперником хорватов в борьбе за выход в финал будет сборная Англии, которая в субботу переиграла в Санкт-Петербурге футболистов Швеции - 2:0.

Расклад полуфиналов: Франция - Бельгия (10 июля; Санкт-Петербург), Англия - Хорватия (11 июля; Москва). Победители этих матчей 15 июля на поле московского стадиона "Лужники" встретятся в главном поединке за Кубок мира, неудачники полуфинальных баталий 14 июля в Санкт-Петербурге разыграют бронзу мирового первенства.

Перед четырьмя оставшимися играми бомбардирскую гонку ЧМ-2018 возглавляет англичанин Харри Кейн, забивший шесть мячей.-0-