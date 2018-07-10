Футболисты Франции и Бельгии определят первого финалиста чемпионата мира

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по футболу в России сегодня станет известен первый участник финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге в 21.00 сборная Франции сыграет с командой Бельгии. Эта встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Второй полуфинал состоится 11 июля в Москве - Англия - Хорватия.

Победители полуфинальных встреч 15 июля на поле московского стадиона "Лужники" сыграют в главном поединке за Кубок мира, а проигравшие 14 июля в Санкт-Петербурге разыграют бронзу мирового первенства.-0-