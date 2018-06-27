Футболисты Германии не смогли выйти в 1/8 финала чемпионата мира

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии не вышли в 1/8 финала чемпионата планеты в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 3-го тура в группе F подопечные Йоахима Лева в Казани сенсационно проиграли команде Республики Корея со счетом 0:2 и сложили чемпионские полномочия.

В Екатеринбурге сборная Швеции оказалась гораздо сильнее Мексики - 3:0. Турнирное положение: Швеция - 6 очков (разница мячей - 5-2), Мексика - 6 (3-4), Республика Корея - 3 (3-3), Германия - 3 (2-4).

Команды группы Е начнут свои игры в 21.00: в Москве пятикратный обладатель Кубка мира Бразилия будет соперничать с Сербией, в Нижнем Новгороде сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Турнирное положение: Бразилия - 4 (3-1), Швейцария - 4 (3-2), Сербия - 3 (2-2), Коста-Рика - 0 (0-3). Здесь только костариканцы не претендуют на выход в плей-офф.-0-