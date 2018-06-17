Футболисты Германии проиграли Мексике на ЧМ в России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проиграли Мексике на старте планетарного форума в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей на московском стадионе "Лужники", немецкая дружина встретила серьезное сопротивление. Поначалу мексиканцы действовали очень активно, и обороне сборной Германии во главе с Мануэлем Нойером пришлось приложить максимум усилий, чтобы не пропустить мяч. Но на 34-й минуте мексиканцы все же сумели проломить защитные редуты бундесманшафт - молниеносную атаку точным ударом завершил Ирвинг Лосано - 1:0. Пропустив гол, немцы провели несколько атак, и на 38-й минуте заработали перспективный штрафной, но удар Тони Крооса эффектно отразил мексиканский голкипер Гильермо Очоа. После перерыва футболисты Германии заиграли гораздо агрессивнее и переломили ход поединка, заставив соперников действовать от обороны. Массированные атаки немцев были очень опасны, но мексиканцы сумели удержать викторию.

Второй матч в группе F между футболистами Швеции и Республики Корея состоится 18 июня в Нижнем Новгороде.

Сегодня в 21.00 пятикратные чемпионы планеты бразильцы в Ростове-на-Дону проведут свою первую встречу нынешнего мирового первенства против швейцарцев. Ранее в стартовой игре квартета Е сборная Сербии в Самаре переиграла команду Коста-Рики - 1:0.-0-