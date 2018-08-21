Футболисты "Гомеля" одержали третью победу подряд в чемпионате Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" победили минское "Торпедо" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою третью викторию подряд гомельчане одержали в Минске над торпедовцами со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме - на исходе часа игрового времени счет открыл новобранец гомельской команды Бадри Акубардия, через 15 минут Гидеон Баа удвоил результат, а за 10 минут до финального свистка Седрик Куаджа сократил разрыв в счете.
Результаты остальных встреч 18-го тура: "Динамо" (Минск) - "Городея" - 0:2, "Днепр" (Могилев) - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район) - 2:1, "Минск" - "Смолевичи" - 0:0, "Витебск" - "Луч" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск) - 1:3. Матч "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 44 очка (17 матчей; разница мячей - 30-10),
2. "Витебск" - 37 (17; 27-10),
3. "Динамо" (Минск) - 37 (17; 21-9),
4. "Шахтер" - 35 (17; 22-7),
5. "Слуцк" - 30 (18; 22-14),
6. "Торпедо-БелАЗ" - 30 (17; 19-13),
7. "Динамо" (Брест) - 26 (17; 29-21),
8. "Неман" - 26 (18; 17-21),
9. "Гомель" - 19 (18; 11-22),
10. "Ислочь" - 17 (18; 10-17),
11. "Минск" - 16 (18; 18-22),
12. "Смолевичи" - 15 (18; 14-19),
13. "Торпедо" - 12 (18; 8-20),
14. "Городея" - 12 (17; 11-22),
15. "Днепр" - 12 (18; 9-23),
16. "Луч" - 11 (18; 13-31).
Следующие матчи пройдут 24-27 августа.-0-
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