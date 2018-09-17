17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" победили "Городею" в заключительном матче 21-го тура чемпионата Беларуси со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который прошел на гомельском стадионе "Центральный", хозяева поля дважды отличились в середине первого тайма. На 26-й минуте счет открыл Антон Шрамченко, а спустя четыре минуты Андрей Штыгель во второй раз огорчил голкипера "Городеи". Во втором тайме забитых мячей не оказалось. Гомельчане набрали 26 очков чемпионата и значительно укрепили свои позиции, занимая девятое место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ - 51 балл.

Матчи чемпионат Беларуси 22-го тура в высшей лиге пройдут с 21 по 24 сентября.-0-