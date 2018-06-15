Футболисты Ирана победили марокканцев в матче группы В чемпионата мира

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Ирана победили команду Марокко 1:0 в первом матче предварительной группы В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Санкт-Петербурге началась с атак африканской команды, которая заставила соперников думать только об обороне. Марокканцы имели несколько реальных возможностей открыть счет, но иранцы сумели отстоять свои ворота. А незадолго до перерыва в одной из редких контратак Сердар Азмун вышел один на один с голкипером команды Марокко Муниром Мохамеди, который сумел ликвидировать голевую угрозу. Во втором тайме темп спал, игра выровнялась. Обе команды по несколько раз были близки к взятию ворот. Судьба встречи решилась на 5-й компенсированной минуте после автогола марокканца Азиза Бухаддуза.

Второй поединок квартета В станет "гвоздем" сегодняшнего игрового дня - в Сочи в пиренейском дерби встретятся сборные Португалии и Испании. Этот матч начнется в 21.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В группе А первый тур уже завершен. Накануне в матче открытия россияне разгромили в Москве футболистов Саудовской Аравии - 5:0, а сегодня в Екатеринбурге сборная Уругвая была сильнее команды Египта - 1:0. Положение команд: Россия - 3 очка (разница мячей - 5-0), Уругвай - 3 (1-0), Египет - 0 (0-1), Саудовская Аравия - 0 (0-5). В следующем туре россияне 19 июня в Санкт-Петербурге сыграют с уругвайцами, команды Египта и Саудовской Аравии встретятся 20 июня в Ростове-на-Дону.-0-

Фото ФИФА и из социальных сетей