Футболисты Японии сенсационно обыграли Колумбию на ЧМ в России

Во время матча. Фото из социальных сетей

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Японии сенсационно обыграли Колумбию со счетом 2:1 на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы Н в Саранске начался неудачно для южноамериканцев, которые считались фаворитами поединка: на третьей минуте красную карточку за нарушение правил в своей штрафной площади получил Карлос Санчес. Пенальти у команды Японии уверенно реализовал Синдзи Кагава. На 39-й минуте колумбийцы сумели сравнять счет. Точный удар на счету Хуана Кинтеро.

После перерыва сборная Колумбии не смогла перехватить инициативу. Наоборот, после розыгрыша углового на 73-й минуте Юя Осака ударом головы установил окончательный счет - 2:1.

В другом матче группы Н в 18.00 сыграют Польша и Сенегал. Центральным матчем дня на чемпионате мира станет встреча России и Египта, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 21.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.-0-

Фото из социальных сетей