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Футболисты киевского "Динамо"  проиграли "Лацио" и завершили выступление в Лиге Европы

Спорт 15.03.2018 | 23:05
Фото Reuters
Фото Reuters

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" проиграли на своем поле итальянскому "Лацио" со счетом 0:2 и завершили выступление в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

 

Ответный матч 1/8 финала еврокубка в Киеве для подопечных белорусского специалиста Александра Хацкевича сложился неудачно. После ничейного исхода противостояния в Риме (2:2) шансы киевлян на выход в следующий круг турнира были предпочтительней. Однако в Киеве уже в первом тайме Лукас на 23-й минуте открыл счет, а во втором тайме Стефан де Врей, после розыгрыша углового сумел увеличить преимущество римлян - 2:0, в пользу "Лацио".

 

Питерский "Зенит" в родных стенах не смог переиграть немецкий "Лейпциг". Основные события матча в Санкт-Петербурге развернулись в первом тайме. Гости открыли счет усилиями Жан-Кевин Огустена. Российская команда перед самым перерывом  после точного удара Себастьян Дриусси сравняла счет - 1:1. После отдыха "Лейпциг" на 82-й минуте получил право на пенальти, но Тимо Вернер не сумел переиграть голкипера "Зенита". Первый матч в Германии завершился победой "Лейпцига" (2:1), который и вышел в следующий круг Лиги Европы.

 

Завершил борьбу на евроарене и московский "Локомотив", который уступил на своем поле мадридскому "Атлетико" - 1:5. Испанский "Атлетик" из Бильбао проиграл "Марселю" - 1:2.-0-

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Теги
Лига Европы, мужчины, футбол
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