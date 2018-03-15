Футболисты киевского "Динамо"  проиграли "Лацио" и завершили выступление в Лиге Европы

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо" проиграли на своем поле итальянскому "Лацио" со счетом 0:2 и завершили выступление в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ответный матч 1/8 финала еврокубка в Киеве для подопечных белорусского специалиста Александра Хацкевича сложился неудачно. После ничейного исхода противостояния в Риме (2:2) шансы киевлян на выход в следующий круг турнира были предпочтительней. Однако в Киеве уже в первом тайме Лукас на 23-й минуте открыл счет, а во втором тайме Стефан де Врей, после розыгрыша углового сумел увеличить преимущество римлян - 2:0, в пользу "Лацио".

Питерский "Зенит" в родных стенах не смог переиграть немецкий "Лейпциг". Основные события матча в Санкт-Петербурге развернулись в первом тайме. Гости открыли счет усилиями Жан-Кевин Огустена. Российская команда перед самым перерывом после точного удара Себастьян Дриусси сравняла счет - 1:1. После отдыха "Лейпциг" на 82-й минуте получил право на пенальти, но Тимо Вернер не сумел переиграть голкипера "Зенита". Первый матч в Германии завершился победой "Лейпцига" (2:1), который и вышел в следующий круг Лиги Европы.

Завершил борьбу на евроарене и московский "Локомотив", который уступил на своем поле мадридскому "Атлетико" - 1:5. Испанский "Атлетик" из Бильбао проиграл "Марселю" - 1:2.-0-