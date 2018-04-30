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Футболисты "Краснодара" не позволили "Локомотиву" досрочно стать чемпионом России

Спорт 30.04.2018 | 21:23
Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" победили дома московский "Локомотив" (2:0), не позволив ему досрочно обеспечить себе чемпионский титул, сообщает корреспонднт БЕЛТА.

Долгое время соперникам не удавалось забить мяч, но в середине второго тайма лидер краснодарцев Федор Смолов дважды в течение двух минут поразил ворота гостей. На 67-й минуте он реализовал пенальти, а затем воспользовался грубой ошибкой защитников "Локо" и установил окончательный результат. Весь матч в составе "Краснодара" провел белорусский защитник Александр Мартынович.

За два тура до окончания российского первенства впереди московские клубы: "Локомотив" - 57 очков, "Спартак" - 53, ЦСКА - 52. У питерского "Зенита" и "Краснодара" по 50 баллов. В 29-м туре "Локомотив" примет "Зенит", "Спартак" - "Ростов", ЦСКА - "Арсенал".

В бомбардирской гонке лидируют Федор Смолов и спартаковец Квинси Промес, забившие по 14 мячей.-0-

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Теги
Россия, спорт, футбол
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