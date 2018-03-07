Футболисты "Ливерпуля" и "Реала" первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во время игры ПСЖ - "Реал". Фото из соцсетей

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми участниками четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стали действующий победитель мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мадридские футболисты после домашней виктории над "Пари Сен-Жерменом" 3:1 в столице Франции сыграли строго по счету. Отдав инициативу парижанам, гости нашли свои шансы в контратаках. На 51-й минуте игры лидер "Реала" Криштиану Роналду открыл счет, через 20 минут хозяева восстановили равновесие после гола Эдисона Кавани, а вскоре в очередном контрвыпаде Каземиро установил окончательный результат - 2:1 в пользу мадридцев.

В другой паре 1/8 финала все стало ясно после первой встречи, когда английский "Ливерпуль" 14 февраля разгромил в гостях "Порту" - 5:0. Ответную игру на поле своего "Энфилд Роуд" команда Юргена Клоппа провела без особого риска, завершив ее вничью - 0:0.

Еще два ответных поединка состоятся 7 марта на английских аренах. Лондонский "Тоттенхэм" на "Уэмбли" примет финалиста прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус". Их встреча в Турине завершилась вничью - 2:2. Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" у себя дома должен без проблем сохранить свое большое преимущество над "Базелем", добытое в выездном матче - 4:0.

Прямая трансляция из Манчестера начнется в 22.45 на телеканале "Беларусь 2", в это же время на "Беларусь 5" стартует репортаж из Лондона.

Остальные поединки за выход в четвертьфинал главного континентального турнира состоятся на следующей неделе:

13 марта

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания; первый матч - 0:0);

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина; 1:2);

14 марта

"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия; 1:1);

"Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия; 0:5).-0-