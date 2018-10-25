Футболисты "Локомотива" проиграли "Порту" в Лиге чемпионов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 3-го тура в группе D против португальского "Порту" чемпионы России не смогли порадовать своих болельщиков, уступив со счетом 1:3. В другой встрече турецкий "Галатасарай" в Стамбуле сыграл вничью с немецким "Шальке" из Гельзенкирхена - 0:0. Турнирное положение после трех игровых дней: "Порту" - 7 очков, "Шальке" - 5, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 0.

Результаты заключительных встреч первого круга в остальных группах:

А - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 4:0, "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" - 1:1. Турнирное положение: "Боруссия" - 9, "Атлетико" - 6, "Монако" - 1, "Брюгге" - 1.

В - "Барселона" (Испания) - "Интер" (Милан, Италия) - 2:0, ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2. Турнирное положение: "Барселона" - 9, "Интер" - 6, ПСВ - 1, "Тоттенхэм" - 1.

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Наполи" (Италия) - 2:2, "Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 4:0. Турнирное положение: "Ливерпуль" - 6, "Наполи" - 5, "Пари Сен-Жермен" - 4, "Црвена Звезда" - 1.

Е - АЕК (Афины, Греция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:2, "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 1:0. Турнирное положение: "Бавария" - 7, "Аякс" - 7, "Бенфика" - 3, АЕК - 0.

F - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:3, "Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция) - 3:3. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

G - "Рома" (Италия) - ЦСКА (Москва, Россия) - 3:0, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 2:1. Турнирное положение: "Реал" - 6, "Рома" - 6, ЦСКА - 4, "Виктория" - 1.

Н - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Валенсия" (Испания) - 1:1, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:1. Турнирное положение: "Ювентус" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 4, "Валенсия" - 2, "Янг Бойз" - 1.

Матчи 4-го тура группового этапа чемпионской Лиги состоятся 6 и 7 ноября.-0-