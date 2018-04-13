Футболисты "Луча" примут "Витебск", "Шахтер" сыграет со "Слуцком" в 3-м туре чемпионата Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Минске и Солигорске сегодня стартует 3-й тур футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новичок элитного дивизиона минский "Луч" на искусственном поле столичного спорткомплекса "Олимпийский" в 17.45 примет гостей из "Витебска". Футболисты "Луча" в своем дебютном матче в высшей лиге сыграли вничью с земляками из ФК "Минск" - 1:1, а во втором туре уступили брестскому "Динамо" со счетом 1:2. Витебская дружина также стартовала с ничьей в гостях у гродненского "Немана" - 1:1, а затем у себя дома одержала волевую викторию над бронзовым призером прошлого национального первенства солигорским "Шахтером" - 2:1.

У солигорской команды старт не удался - кроме поражения от "Витебска" подопечные Марека Зуба разошлись миром с брестчанами - 0:0. Сегодняшний соперник "Шахтера" дважды сыграл вничью - с "Гомелем" (0:0) и "Неманом" (1:1). Встреча на солигорском стадионе "Строитель" начнется сегодня в 19.45.

Центральный поединок 3-го тура состоится 14 апреля: на поле "Борисов-Арены" действующий чемпион страны БАТЭ примет брестских динамовцев. В этот же день могилевский "Днепр", у которого как и у борисовчан 6 очков из шести возможных, сыграет в гостях у "Немана", а "Ислочь" примет футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Еще три встречи этого тура пройдут 15 апреля: "Смолевичи" - "Минск", "Гомель" - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Динамо" (Минск).-0-