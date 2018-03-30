Футболисты "Луча" сыграли вничью в дебютном матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовом поединке 28-го чемпионата Беларуси дебютанты высшей лиги футболисты столичного "Луча" сыграли вничью с "Минском" - 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Позже гродненский "Неман" примет на своем поле гостей из "Витебска".

Еще три встречи состоятся в субботу, 31 марта. Серебряные призеры прошлого чемпионата футболисты минского "Динамо" сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом", обладатель бронзы солигорский "Шахтер" будет соперничать с брестским "Динамо", а "Гомель" встретится со "Слуцком".

Игровая программа стартового тура завершится 1 апреля. Чемпион страны борисовский БАТЭ на своем поле проэкзаменует еще одного новичка высшей лиги - "Смолевичи", футболисты "Ислочи" встретятся с минским "Торпедо", "Городея" примет у себя дома могилевский "Днепр".-0-