"Манчестер Сити" разгромил "Базель", "Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финалист прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус" принимал в Турине английский "Тоттенхэм" из Лондона и уже к 10-й минуте выигрывал со счетом 2:0. Быстрый голевой дубль оформил Гонсало Игуаин, который открыл счет на 2-й минуте эффектным ударом с разворота, а затем четко реализовал пенальти. После такого неудачного старта гости не сдались и повели массированное наступление на ворота хозяев. Их натиск увенчался успехом на 35-й минуте, когда свой гол забил лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн - 2:1. Перед самым перерывом Игуаин мог забить свой третий мяч, но не смог во второй раз реализовать пенальти. Во втором тайме лондонцы продолжали атаковать, и на 72-й минуте игры Кристиан Эриксен отлично исполнил штрафной удар, застав врасплох опытнейшего Джанлуиджи Буффона - 2:2. Этот результат не изменился до финального свистка.

В другом матче 1/8 финала чемпионской Лиги швейцарский "Базель" на своем поле не смог достойно сопротивляться лидерам английского первенства футболистам "Манчестер Сити". К перерыву гости вели 3:0, а во второй половине еще раз поразили ворота швейцарского клуба - 4:0, практически обеспечив себе выход в четвертьфинал. Ответные встречи в этих парах пройдут 7 марта.

Сегодня вечером действующий победитель главного континентального турнира мадридский "Реал" сыграет у себя дома с футболистами "Пари Сен-Жермена", которые уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. Что касается "Реала", то он в национальном первенстве занимает лишь 4-е место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 17 очков и поэтому команде Зинедина Зидана крайне важно успешно выступить в Лиге чемпионов.

Португальский "Порту" примет на своем поле английский "Ливерпуль".

Оба матча начнутся в 22.45 по минскому времени и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" (из Порту) и "Беларусь 5" (из Мадрида).

Еще 4 встречи первого раунда плей-офф чемпионской Лиги пройдут на следующей неделе: 20 февраля - "Челси" (Лондон, Англия) - "Барселона" (Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция); 21 февраля - "Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк. Украина) - "Рома" (Италия).-0-