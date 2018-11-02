Футболисты "Минска" примут "Городею" в первом матче 27-го тура чемпионата Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" сегодня примут "Городею" в стартовом поединке 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обоих соперников сегодняшний матч не имеет большого значения - на медали они давно не претендуют, и вылет из элиты им практически не грозит. Поэтому зрители, которые придут на трибуны стадиона ФК "Минск", вправе ожидать открытой атакующей игры. В первом круге первенства минчане победили на выезде со счетом 2:1.

В субботу, 3 ноября, состоится один из главных поединков претендентов на призовые места: футболисты "Витебска", идущие третьими в турнирной таблице, примут минское "Динамо", отстающее всего на 2 балла. В этот же день брестское "Динамо" у себя дома сыграет с "Ислочью".

Лидеру турнира борисовскому БАТЭ, чтобы завоевать свой 15-й чемпионский титул, нужно лишь не проиграть 4 ноября на своей арене гродненскому "Неману". Также в воскресенье еще один претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у столичного "Луча", "Слуцк" на своем поле будет соперничать с минским "Торпедо", в Могилеве местный "Днепр" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ". Тур завершится в понедельник, 5 ноября, матчем "Смолевичи" - "Гомель".

Турнирное положение после 26 туров:

1. БАТЭ - 66 очков,

2. "Шахтер" - 54,

3. "Витебск" - 53,

4. "Динамо" (Минск) - 51,

5. "Торпедо-БелАЗ" - 47,

6. "Динамо" (Брест) - 45,

7. "Неман" - 39,

8. "Слуцк" - 36,

9. "Минск" - 27,

10. "Ислочь" - 27,

11. "Гомель" - 26,

12. "Городея" - 25,

13. "Смолевичи" - 21,

14. "Луч" - 21,

15. "Торпедо" - 18,

16. "Днепр" - 16.

Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Савицкий ("Динамо", Брест), забивший 13 мячей.-0-