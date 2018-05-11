Футболисты "Минска" проиграли "Слуцку" в матче чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" победили в гостях "Минск" в первом матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине представители Слуцка дважды поразили ворота хозяев поля. На 68-й минуте игры счет открыл сербский легионер гостей Милош Николич, через 3 минуты свой 6-й гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Евгений Шикавка - 2:0.

В субботу, 12 мая, состоятся 3 встречи: "Смолевичи" - "Днепр" (Могилев), "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Гомель" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Еще 3 игры пройдут 13 мая: БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Городея". В последнем матче 7-го тура дебютант высшей лиги минский "Луч" 14 мая примет столичное "Динамо".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 18 очков (6 матчей), "Динамо" (Минск) - 14 (6), "Слуцк" - 14 (7), "Витебск" - 11 (6), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6).-0-