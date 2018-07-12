Футболисты "Минска" вышли в Юношескую лигу УЕФА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская команда ФК "Минск" (игроки 2000 года рождения) стала чемпионом Беларуси в своем возрасте и получила путевку в Юношескую лигу УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок национального первенства прошел в очень упорной борьбе. В основное время игры минчане и их сверстники из брестского "Динамо" мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне столичных футболистов - 5:3.

В августе подопечные Валерия Андриевского узнают соперников по первому отборочному раунду континентального турнира, а сами матчи состоятся в конце сентября. Чтобы пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, нужно успешно пройти три предварительных этапа. Победитель этого турнира определится в апреле 2019 года.

Юношеская лига УЕФА проводится с сезона 2013/2014. По два раза соревнования выигрывали английский "Челси" (2015, 2016) и испанская "Барселона" (2014, 2018), в 2017 году триумфатором стал австрийский "Зальцбург". В турнире выступят 64 команды - 32 вместе со взрослыми участниками Лиги чемпионов сыграют в 8 группах, остальные, в числе которых и "Минск", будут пробиваться в число участников 1/8 финала сквозь квалификационное сито.-0-